Петербург облегчит налоговое бремя для предпринимателей в период пандемии

Информацию о готовящемся пакете мер по стабилизации экономики города представил губернатор Александр Беглов во время организованного президентом России Владимиром Путиным заседания.

Российский лидер обсудил с главами регионов меры поддержки экономики и социальной сферы, а также снятие режима самоизоляции. Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса. Смольный намерен значительно снизить налоговые ставки для отдельных субъектов экономики.

Гостиницам, торговым центрам и санаториям площадью более 1000 кв. метров снизят ставку налога на имущество на 50%, пишет издание "Невские Новости". Если у названых организаций есть арендаторы, то им снизят арендную плату или же полностью от нее освободят. Также налоговая льгота коснется всех компаний из пострадавших от пандемии отраслей, обрабатывающих производств и инновационных предприятий. Им власти Петербурга снизят ставку налога по упрощенной системе.

Смольный также оказывает активную поддержку врачам, борющимся с пандемией коронавируса в Северной столице. Однако депутат Михаил Старшинов увидел в выплатах врачам коррупционный элемент. Его коллега Сергей Вострецов раскритиковал парламентария за подозрения и заявил, что Старшинов недостаточно информирован о ситуации в городе.