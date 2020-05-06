Коммунист Калашников отрицает связь между своим COVID-19 и массовой акцией от КПРФ

Коронавирус обнаружили у депутата от КПРФ Леонида Калашникова вскоре после массового выхода членов коммунистической партии к мавзолею Ленина в честь 150-летия лидера пролетариата.

Массовую акцию члены КПРФ устроили в конце апреля. Всего через несколько дней Калашникова госпитализировали в больницу с симптомами коронавирусной инфекции, где медики подтвердили диагноз. Лечение продолжалось до 5 мая, после чего парламентария выписали, сообщает "ПолитЭксперт".

Несмотря на очевидную взаимосвязь между участием в массовой акции в период пандемии COVID-19 и последующим заболеванием, депутат отрицает свое заражение в день 150-летия Ленина. По мнению Калашникова, инфекцию он подхватил от своего водителя, у которого вирус выявили ранее.

"Я заболел в более тяжелой форме, но это связано с болезнью моего водителя, который заболел за неделю до меня. У него довольно тяжелая форма, он до сих пор не выписан", — сообщил парламентарий.

Возложение цветов к Мавзолею посчитал странным и неуместным руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По его словам, представители КПРФ должны показывать пример простым россиянам, а не заниматься противоречащими здравому смыслу политическими акциями. Аналогичное мнение выразил и политолог Армен Гаспарян.