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 АСИ представило навигатор по мерам поддержки граждан в условиях коронавируса

АСИ представило навигатор по мерам поддержки граждан в условиях коронавируса
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19:33   6 Мая 2020
Экономика

АСИ представило навигатор по мерам поддержки граждан в условиях коронавируса

АСИ представило навигатор по мерам поддержки граждан в условиях коронавируса

Россияне и прибывшие на территории России иностранцы могут воспользоваться мерами поддержки в условиях коронавирусной пандемии. Специальный навигатор разработало Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Президент России Владимир Путин ранее поручил обеспечить всех россиян доступом к информации по мерам поддержки населения в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Проект, позволяющий без труда найти подходящий инструмент, представило АСИ. В сервисе представлен подробный список инструкций и вопросов.

Навигация четко структурирована и разделена на разные категории граждан. Благодаря гиперссылкам пользователь сможет без труда передвигаться по сервису.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #россияне #навигация #аси

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