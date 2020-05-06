АСИ представило навигатор по мерам поддержки граждан в условиях коронавируса

Россияне и прибывшие на территории России иностранцы могут воспользоваться мерами поддержки в условиях коронавирусной пандемии. Специальный навигатор разработало Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Президент России Владимир Путин ранее поручил обеспечить всех россиян доступом к информации по мерам поддержки населения в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Проект, позволяющий без труда найти подходящий инструмент, представило АСИ. В сервисе представлен подробный список инструкций и вопросов.

Навигация четко структурирована и разделена на разные категории граждан. Благодаря гиперссылкам пользователь сможет без труда передвигаться по сервису.