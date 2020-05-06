Изнанка "Артподготовки" заставила петербуржца разочароваться в оппозиционных идеях

Своими впечатлениями о работе в штабе блогера Алексея Навального и запрещенной в РФ организации "Артподготовка" поделился петербуржец по имени Виктор.

Собеседник "Невских новостей", имя которого редакция изменила по его просьбе, успел попробовать себя в разных движениях. Среди них "Весна" и запрещенная в РФ радикальная организация "Артподготовка". Близкий человек мужчины разделяет его скептическое отношение к властям РФ. Однако сам он успел разочароваться в петербургском "оппозиционном" движении.

К "оппозиции" собеседник издания примкнул в 2016 году. Свой "путь" он начал с "Артподготовки" Вячеслава Мальцева. В 2017 году лидер радикальной структуры призывал своих сторонников выходить "на баррикады", пообещав, что тех, кто готов заявить о несогласии с властями, поддержат силовики. После "революции" от Вячеслава Мальцева отвернулись многие его сторонники, а финансирование ему "обрубили", добавил петербуржец.

Украина не имела ничего общего с российской "оппозицией", объяснил Виктор. Однако представители петербургской "оппозиции" довольно часто выходили на улицы с флагом украинской экстремистской организации "Правый сектор", запрещенной в РФ. После неудачи с Вячеславом Мальцевым Виктор пришел в штаб блогера Алексея Навального.

"Позже пришел в штаб Навального с вопросом: какую помощь им можно оказать? Все равно взгляды у них одинаковые у всех", – отметил Виктор.

Говоря об истории с Мальцевым, собеседник издания отметил, что она похожа на одну большую провокацию. Многие думают, что он специально выявил недовольных ситуацией в стране и дал возможность спецслужбам задержать их. Виктору не хочется верить, что Навальный преследует аналогичную цель, однако иногда у него складывается подобное впечатление.