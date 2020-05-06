В Госдуме нашли прямую связь между похищением ливийского чиновника и фильмом "Шугалей"

Похищение ливийского чиновника силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии напрямую связано с фильмом «Шугалей», премьера которого состоялась 1 мая, считает депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Художественная картина «Шугалей» рассказывает о судьбе двух российских социологах, которые с весны прошлого года незаконно удерживаются в ливийской тюрьме «Митига». Лента была переведена на несколько языков и показана в разных странах, в том числе в Ливии. При этом на следующий день после премьеры в Триполи боевики главы «МВД» ПНС Фахти Башаги похитили чиновника, который удивительным образом похож на одного из актеров фильма.

Вострецов в свою очередь считает, что нелегитимное «правительство» Файеза Сарраджа боится разоблачения собственного террористического режима, показанного в «Шугалее». В связи с этим и был похищен чиновник.