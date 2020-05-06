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19:09   6 Мая 2020
Политика

В Госдуме нашли прямую связь между похищением ливийского чиновника и фильмом "Шугалей"

В Госдуме нашли прямую связь между похищением ливийского чиновника и фильмом "Шугалей"

Похищение ливийского чиновника силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии напрямую связано с фильмом «Шугалей», премьера которого состоялась 1 мая, считает депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Художественная картина «Шугалей» рассказывает о судьбе двух российских социологах, которые с весны прошлого года незаконно удерживаются в ливийской тюрьме «Митига». Лента была переведена на несколько языков и показана в разных странах, в том числе в Ливии. При этом на следующий день после премьеры в Триполи боевики главы «МВД» ПНС Фахти Башаги похитили чиновника, который удивительным образом похож на одного из актеров фильма.

Вострецов в свою очередь считает, что нелегитимное «правительство» Файеза Сарраджа боится разоблачения собственного террористического режима, показанного в «Шугалее». В связи с этим и был похищен чиновник.

«Однозначно, они боятся. Ведь наши ученые, работая над исследованием в Ливии, точно ничего не придумывали. Они совершили подвиг, внесли ясность в происходящее. Социологи искали объективную информацию, чтобы донести ее до международного сообщества, за это и пострадали. Конечно же, ПНС сейчас будет всячески заметать следы, понимая резонанс, который вызовет кинокартина», — поделился мнением парламентарий с корреспондентом Федерального агентства новостей.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #вострецов #пнс ливии

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