Бредихин прокомментировал смену лиц от Украины в «Минской группе» 

Изменение состава трехсторонней контактной группы в минском переговорном процессе не приведет к урегулированию конфликта на востоке Украины, а повлечет за собой лишь увеличение расходов украинского бюджета.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал Антон Бредихин – координатор движения «Донбасс за Евразийский союз».

Ранее решение об изменении состава трехсторонней контактной группы в Минске принял украинский президент Владимир Зеленский.

Указ президента Украины, опубликованный на его официальном сайте, гласит, что в новый состав группы войдет глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий, вице-премьер Алексей Резников, который станет первым заместителем экс-президента и представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы, возглавляющего украинскую делегацию на переговорах в Минске.

По словам Антона Бредихина, если раньше сформированная Киевом трехсторонняя контактная группа включала в себя политических тяжеловесов, то теперь Зеленский пытается перевести ее в новый формат — более приближенный к административному.

«Однако при этом, как я предполагаю, он пытается оправдать те финансовые затраты, которые несет государственный бюджет на Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, на бытность несостоявшегося премьер-министра по реформам в стране Михаила Саакашвили», — добавил эксперт.

При этом Бредихин отметил, что украинские власти воспользуются обновлением состава трехсторонней контактной группы на минских переговорах для того, чтобы оправдать бюджетные расходы, напрямую связанные с ничего не делающими, по сути, министерствами.

«Я говорю именно о ветвях власти на Украине, которые существуют непонятно для чего, — подчеркнул Бредихин. — Иными словами, своими действиями Владимир Зеленский будто говорит, что может через организацию новой трехсторонней контактной группы и привлечение к вопросам министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова показать всему миру, что его государство может самостоятельно решать сложные вопросы».

Именно поэтому, отметил эксперт, президент пошел на этот административный шаг. В то же время, по его словам, Зеленский позиционирует себя как управленца, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, то есть пытается таким образом поднять личный рейтинг, который за прошедший с момента выборов год упал почти вдвое.

В обновленном виде, по словам Бредихина, трехсторонняя контактная группа на минских переговорах по урегулированию в Донбассе, становится межведомственной комиссией, способной заниматься всеми важными вопросами, но на условиях украинской стороны и под ее контролем.

Как заявлял ранее глава администрации украинского президента Андрей Ермак, урегулирование ситуации в Донбассе продвигается сложно, но должно продолжаться беспрерывно, а для этого Украине нужно определить спорные и конфликтные моменты и более рельефно обозначить собственные позиции, именно для этого Киев и предлагал усилить украинскую делегацию на минских переговорах.

Однако, по мнению Антона Бредихина, нынешние изменения в составе контактной группы едва ли послужат подвижкам позиции официального Киева относительно ДНР и ЛНР, так как украинская сторона продолжит отрицать, что конфликт в Донбассе представляет из себя внутригосударственный конфликт, упирая на то, что он является следствием российско-украинских отношений. То есть, при Зеленском Украина продолжит придерживаться курса, которым шла при Зеленском – на саботаж и невыполнение минских договоренностей.