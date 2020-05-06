Васильев назвал присуждение Пулитцера New York Times ответом на обвинения Трампа

Американское издание The New York Times стало лауреатом Пулитцеровской премии за серию публикаций антироссийского характера. Событие прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Эксперт напомнил об истории с импичментом американского лидера Дональда Трампа. Оппоненты пытались уличить президента в связях с Россией, но провалились из-за безосновательности своих обвинений. Давление в этой истории оказывалось через либеральную прессу, включая NYT и Washington Post.

Трамп тогда заявлял, что данные издания не соответствуют профессиональным стандартам. Ответом на критику президента стала выдача New York Times Пулитцеровской премии.

Васильев указал, что демократы теперь будут использовать против Трампа пандемию коронавируса, которая, безусловно, пошатнула позиции американского лидера. То есть история с импичментом найдет продолжение.

Присуждение премии NYT призвано показать американской общественности, что высказанные Трампом обвинения в адрес газеты якобы не имеют оснований. Демократы хотят помешать главе Белого дома победить на предстоящих президентских выборах. Это лишь показывает, что в США ведется серьезная и грязная политическая игра. Подробнее об этом — на сайте "Экономики сегодня".