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 Вострецов отметил, что медики Петербурга своевременно получают все положенные выплаты

Вострецов отметил, что медики Петербурга своевременно получают все положенные выплаты
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 Васильев назвал присуждение Пулитцера New York Times ответом на обвинения Трампа

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18:35   6 Мая 2020
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Миллиардер Дмитрий Босов погиб в Подмосковье

Миллиардер Дмитрий Босов погиб в Подмосковье

О смерти бизнесмена Дмитрия Босова стало известно от его родственников, которые обнаружили тело. Причины его кончины пока что не сообщаются.

Босов был найден мертвым в среду, 6 мая, в подмосковном поселке Усово, где располагается его загородный дом. По предварительным данным, бизнесмен мог покончить с собой. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Следствие устанавливает обстоятельства, из-за которых случилась трагедия.

Предпринимателю принадлежали компании "Сибантрацит" и "Востокуголь". Также он являлся спонсором Ночной хоккейной лиги, которая была создана по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.

По состоянию на 2020 год Босов занимал 86-е место в российском рейтинге Forbes. Журнал оценил его состояние в 1,1 миллиард долларов.

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Автор: Ирина Большунова
#смерть

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