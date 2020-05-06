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"Единая Россия" собрала более 70 млн рублей для поддержки россиян в связи с пандемией

"Единая Россия" собрала более 70 млн рублей для поддержки россиян в связи с пандемией

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18:06   6 Мая 2020
Общество

"Единая Россия" собрала более 70 млн рублей для поддержки россиян в связи с пандемией

"Единая Россия" собрала более 70 млн рублей для поддержки россиян в связи с пандемией

Члены "Единой России" перечислили более 70 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, компьютеров для школьников и адресную помощь нуждающимся.

Единороссы начали сбор средств еще до начала майских праздников, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. По его словам, еще в апреле сумма членских взносов достигла 26 млн рублей. Сейчас объем собственных средств превышает 70 млн, сообщает ТАСС.

Сбором денежных средств российским медикам помогают не только политики. Со своей инициативой ранее выступила ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева из Петербурга. Как женщине удалось собрать 1,8 млн рублей, рассказал телеканал "360".

Один из членов "Единой России" депутат Дмитрий Третьяков принял участие в "Марафоне жизни". Благотворительная акция проводится для сбора средств на лечение полуторагодовалой Ульяны А. из Нефтеюганска, которая страдает от спинально-мышечной атрофии второго типа. Препарат, который может ей помочь, стоит 187 млн рублей.

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Автор: Ирина Большунова
#благотворительность #единая россия #сбор средств #коронавирус

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