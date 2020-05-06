Вострецов отметил, что медики Петербурга своевременно получают все положенные выплаты

Петербург в состоянии самостоятельно обеспечить выплаты врачам, у которых был выявлен коронавирус. Такое заявление сделал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Так он прокомментировал обращение в прокуратуру Михаила Старшинова, который считает, что при начислении компенсаций могут использоваться коррупционные схемы, пишет ФАН.

Вострецов поблагодарил своего коллегу за заботу о медиках Петербурга, отметив, что он лучше осведомлен о ситуации с выплатами компенсаций в северной столице. Именно Петербург одним из первых в России стал выплачивать из городского бюджета компенсации медработникам.

Депутат отметил, что расходование бюджетных средств происходит со строгой отчетностью, поэтому для получения выплат необходимо проведение определенных действий. Медики сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом, так что все получат причитающиеся компенсации.