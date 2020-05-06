Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США

США попытались провести военную операцию в Венесуэле, целью которой была ликвидация президента страны Николаса Мадуро. Однако нападение провалилось. Событие прокомментировал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Политолог напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп ранее выступил с заявлением, в котором отметил, что новым президентом Венесуэлы будет Хуан Гуайдо, являющийся оппозиционером. Реакция на это оказалась неоднозначной, в том числе среди союзников США. Именно поэтому американцы задействовали ЧВК Silvercorp в упомянутой спецоперации, пишет ФАН.

Эти действия должны заставить мировую общественность задуматься над тем, насколько агрессивна внешняя политика Вашингтона, отметил Кошкин.

Руководитель ЧВК Silvercorp на короткой ноге с Трампом, а значит Белый дом был осведомлен о проведении операции в Венесуэле. Кошкин подчеркнул, что наемники использовались потому, что прямой связи между ними и государством нет. Но такие люди удобны для достижения корыстных целей США в нужный момент.

Реальное вмешательство Вашингтона последовало после того, как в 2019 году ряд стран Запада устроили информационную кампанию против Венесуэлы. В фейковых статьях совершались нападки на РФ. Речь идет о вбросах о присутствии в стране ЧВК "Вагнера" и намерении "Роснефти" заняться продажей венесуэльского черного золота. Позднее СМИ сами же опровергали свои фейки.

По словам Кошкина, к распространению вбросов приложил руку и Гуайдо. Этот человек ранее совершил попытку переброски в Венесуэлу почти 5000 боевиков из Колумбии.

Политолог полагает, что США заинтересованы в устранении Мадуро из-за кризиса на нефтяном рынке. Другими словами, Вашингтон так хочет спасти собственную экономику.

Ранее ФАН выяснил, что мошенник по имени Евгений Шабаев, который выдавал себя за ветерана, распространил в 2019 году серию фейков о Венесуэле. После этого Шабаев придумал историю, что ЧВК "Вагнера" якобы нанята КНР для противостояния с Пакистаном. Мошенника разоблачил пранкер, который пообщался с ним под видом журналиста французского издания.