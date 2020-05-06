Эксперты Еврокомиссии подсчитали возможное падение ВВП России из-за коронавируса

Еврокомиссия радикально пересмотрела прежние ожидания относительно последствий пандемии коронавируса. Прогнозы ухудшены по всем странам, включая Россию.

Ожидается, что падение российского ВВП России в 2020 году достигнет 5%, и это вдвое превышает показатель 2015 года, когда рухнули цены на нефть, а Запад ввел против Москвы санкции. Аналитики ЕК считают, что сейчас ситуацию в России смягчили крупные госинвестиции в национальные проекты, которые стимулируют экономическую активность.

При этом реальный ВВП упал в условиях коллапса на нефтяном рынке до самых низких показателей за 18 лет. Введенные ограничительные меры оказывают сильный негативный эффект на потребление нефтепродуктов. Однако рост экономики должен возобновиться в 2021 году, он составит 1,5%, что примерно соответствуют общемировым тенденциям. Впрочем, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне признал, что точность этих предсказаний оставляет желать лучшего, ведь коронавирус сильно изменил перспективы европейской и мировой экономик.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов ранее объяснил, почему верит в реализацию оптимистичного сценария по уровню безработицы в России.