Награждение антироссийских материалов некогда престижной Пулитцеровской премией является элементом пропаганды, которую политические элиты Запада продвигают в период выборов. Посредством ее ресурса пытаются придать значимость недостоверным текстам.

Ежегодную Пулитцеровскую премию вручили редакции американского издания The New York Times, которая длительное время публиковала антироссийские материалы, направленные на демонизацию образа РФ среди мирового сообщества. Награждение пропагандистских материалов — это абсурдная попытка легитимизировать их в глазах утративших доверие к прессе граждан, считает политолог Александр Асафов.

"Звучит как абсурд, но они считают, что трансляция через СМИ подобных фигур снимает с них негатив, с их избирателя. Это звучит не для нас с Вами, а для внутреннего потребителя", — пояснил Асафов.

Длительное время Пулитцер считался знаком качества, им награждались самые острые и важные расследования. К сожалению, изначальный ресурс премии давно потрачен, теперь на место гениальной журналистской работы пришли договоренности с заказчиками, рассказал эксперт Nation News. Используя образ награды, политические элиты придают государственной пропаганде больший вес. "Русский след" давно стал для западных политиков способом скрыть все свои ошибки и заработать дополнительные очки перед выборами.