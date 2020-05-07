Леонков: Кураторы из США отчитались за траты на Украину, подняв ее в рейтинге военной мощи

Украина поднялась на две позиции в ежегодном рейтинге самых мощных армий мира, составляемых Global Firepower. Эксперты оценили 138 стран по более чем 50 параметрам (количество и состояние техники, войска, транспортная инфраструктура, военный бюджет и другие данные). Армию Украины поставили на 27 место, рядом с вооруженными силами Тайваня (26 место) и Алжира (28 место).

По мнению экспертов Global Firepower, армия Украина «значительно» повысила обороноспособность за время конфликта в Донбассе.

Впрочем, редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков уверен, что на изменение позиции Украины в рейтинге повлияли вовсе не военные успехи или лучшее оснащение вооруженных сил, а помощь США.

«Конечно, когда военные инструктора проводят обучение, страна не может опуститься в рейтинге. Раз американцы обучили, значит страна действительно выросла в рейтинге. <…> Все дело в кураторстве со стороны США. Без этого Украина могла бы только опуститься в рейтинге, а не подняться», — отметил эксперт.

Рейтинг Global Firepower — это еще один инструмент для отчета перед Вашингтоном, убежден собеседник «Политики Сегодня».

«Деньги на военную помощь Украине выделяют через Конгресс США. Понятное дело, им надо отчитаться. Мол, работа проведена, вот, смотрите, Украина выросла в рейтинге, это результат нашей работы», — добавил Леонков.

В сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп направил на покупку вооружений и военной техники для Вооруженных сил Украины около 400 миллионов долларов. Из них 250 миллионов выделил Пентагон в рамках программы «Инициатива по помощи Украине в области безопасности», еще 115 миллионов Украина получила в рамках программы Госдепартамента США «Международное военное финансирование».

Редактор журнала «Арсенал Отечества» подчеркнул, что сам рейтинг военной мощи Global Firepower составляется на Западе, неудивительно, что США неизменно занимают в нем первое место. На втором месте — Российская Федерация, замыкает тройку лидеров Китай. На последней строчке находится Бутан – королевство на границе восточных Гималаев.

Впрочем, где именно создается рейтинг, неизвестно. В открытых источниках нет информации, какие эксперты задействованы в проекте Global Firepower, где находится штаб-квартиры. Известно, что Global Firepower — это часть сети сайтов MilitaryFactory.com. На сайте проекта также уточняется, что «Global Firepower не берёт на себя ответственности за точность, правильность, полноту, надёжность и актуальность информации. Содержание сайта представлено без каких-либо явных или подразумевающихся гарантий на достоверность» и носит «развлекательную функцию».