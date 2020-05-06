Путин назвал абсолютно правильной тактику властей по борьбе с COVID-19

Практика показала, что та тактика, которую выбрали российские власти по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), является абсолютно правильной. Об этом на совещании заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер ранее отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах страны складывается по-разному. При этом где-то ограничительные меры необходимо сохранить, а где-то смягчить.

На сегодняшний день в России выявлено 165 929 случаев COVID-19 за весь период пандемии. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки выявлено 10 559 случаев. Актуальную и подробную информацию о борьбе с инфекцией можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.