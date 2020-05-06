Глава государства Владимир Путин 6 мая провел совещание о пошаговом снятии ограничительных мер принятых из-за распространения коронавирусной инфекции в РФ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова представила трехэтапный план.

Так, на первом этапе можно будет заниматься спортом и физкультурой на улице в индивидуальном порядке. Это же относится к прогулкам с детьми. Предполагается открытие магазинов с малой площадью.

На втором этапе на улицу можно будет выходить всей семьей. Двери откроют некоторые образовательные учреждения и магазины большой площади. В последних будет лимит по единовременному количеству покупателей.

Третий этап ознаменуется снятием запрета с посещения парков и скверов. Однако необходимо помнить о социальной дистанции. С торговых центров и больших магазинов снимут лимит по количеству гостей, откроются все образовательные учреждения, гостиницы и места общественного питания.

«На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей их субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях», — отметила глава ведомства.

Однако при ухудшении ситуации ограничительные меры вернутся в жизнь россиян. Не стоит пренебрегать здоровьем людей из групп риска, добавила Попова.