Попова: ограничительные меры задержали распространение COVID-19 в России на два месяца

Эпидемиологическая ситуация в России уникальна, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Необычность ситуации с коронавирусом в РФ Попова объяснила темпами прироста новых случаев. По словам главы Роспотребнадзора, в отдельных регионах они уже не превышают 3%.

Руководитель ведомства также отметила, что оперативно принятые российскими властями ограничительные меры позволили задержать пандемию на два месяца. Благодаря этому, России удалось проанализировать международный опыт и стать более готовой к борьбе с распространением коронавирусной инфекции.