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16:31   6 Мая 2020
Общество

Попова: ограничительные меры задержали распространение COVID-19 в России на два месяца

Попова: ограничительные меры задержали распространение COVID-19 в России на два месяца

Эпидемиологическая ситуация в России уникальна, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Необычность ситуации с коронавирусом в РФ Попова объяснила темпами прироста новых случаев. По словам главы Роспотребнадзора, в отдельных регионах они уже не превышают 3%.

Руководитель ведомства также отметила, что оперативно принятые российскими властями ограничительные меры позволили задержать пандемию на два месяца. Благодаря этому, России удалось проанализировать международный опыт и стать более готовой к борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Автор: Яна Либерман
#роспотребнадзор #попова #коронавирус

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