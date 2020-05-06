Совещание Путина по снятию ограничений из-за коронавируса. Главное

Ограничения, введенные в России из-за ситуации с коронавирусом, будут снимать поэтапно. Губернаторы должны отменять меры, исходя из ситуации в своих регионах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Ориентиры дал Роспотребнадзор.

11 мая в стране заканчивается режим самоизоляции и нерабочих дней, который длился с конца марта.

Три шага к свободе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ситуация коронавирусом уникальна. В ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают трех процентов. В лидерах по инфицированным, по-прежнему, Москва (85 973 случая) и Подмосковье (15 690). На третьем месте — Петербург (5884 случая). На Сахалине и Чукотке число заболевших не превышает трех десятков.

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения в три этапа, без привязки к конкретным датам - решения будут принимать власти на местах.

Первый этап: разрешаются занятия спортом на улице, прогулки с детьми, открытие небольших магазинов и учреждений сферы услуг

Второй этап: начнут работать детские сады и школы, разрешаются прогулки на улице всей семьей, открытие объектов торговли и сферы услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей

Третий этап: открытие парков и скверов (но должна соблюдаться дистанция между людьми), открытие предприятий торговли и сферы услуг без ограничения площади и числа посетителей, гостиницы и общепит.

Если число заболевших в регионе начнет расти, снятые ограничения возобновят, предупредил президент Путин.

«Любая неосторожность и поспешность могут обернуться срывом, откатом назад», — сказал глава государства.

Москвичи продолжат сидеть дома

Москвичам не стоит рассчитывать на прекращение режима самоизоляции с 12 мая. По словам мэра столицы Сергея Собянина, смягчать меры пока рано.

То есть все жители столицы независимо от возраста должны оставаться дома. Разрешается выходить на улицу, если нужна медицинская помощь, чтобы купить продукты или лекарства в ближайшем магазине или аптеке, для выгула животных или чтобы выбросить мусор.

В то же время в столице начнут работать все промышленные, сельскохозяйственные предприятия и строительные компании. Благодаря этому 500 тысяч москвичей смогут вернуться к работе, что важно для экономики столицы.

«Если предприятия после начала работы 12 мая в Москве не будут соблюдать санитарный режим, то они могут быть закрыты», — предупредил Собянин. — Кафе и рестораны будут открыты в Москве в последнюю очередь».

Рост числа тяжелых больных в Москве удалось остановить. Новых случаев COVID-19 выявляют больше, так как чаще проводят тестирование.

«Это говорит в целом о некоей стабилизации ситуации», — отметил Мэр Москвы.

Коронавирус в правительстве

В начале совещания президент рассказал, как себя чувствует глава правительства Михаил Мишустин, у которого обнаружили коронавирус. По словам Путина, премьер на связи каждый день.

«Он идет на поправку. Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается... Он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений», - уточнил президент.

Сегодня стало известно, что Covid-19 обнаружен у министра культуры Ольги Любимовой. Ранее с диагнозом «коронавирус» был госпитализирован глава Минстроя Владимир Якушев.