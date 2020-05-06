Россия должна создать международный трибунал для расследования преступлений террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Боевики преступного режима Файеза Сарраджа начали массового сажать в тюрьмы ливийцев, имеющих внешнее сходство с актерами нового российского фильма "Шугалей", рассказывающего историю двух похищенных террористами ПНС Ливии российских социологов, передает ФАН. Малькевич отметил, что Россия фиксирует все преступления боевиков для последующей огласки их документально подтвержденных злодеяний.

"Когда мир выйдет их карантина по коронавирусу, мы должны будем на всех площадках говорить, выходить в ООН с инициативой создания международного трибунала по преступлениям в Ливии", — заявил руководитель ФЗНЦ.

Лидер ПНС Ливии Файез Саррадж заполонил тюрьмы людьми, неугодными его режиму, отметил Малькевич. Он подчеркнул, что дело дошло до абсурда, когда в застенки бросаются невинные граждане, похожие на актеров кино. Глава ФЗНЦ отметил, что всей преступной верхушке ПНС Ливии не удастся уйти от ответственности.