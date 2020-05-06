США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

Американцы не прекращают попытки завоевать Луну. Белый дом готовит международное соглашение о добыче ископаемых на спутнике Земли. России нет среди стран, которых планируется привлечь к пакту, сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США.

Проект получит название Artemis Accords в честь лунной программы NASA. Агентство инвестирует миллиарды долларов в программу Artemis, цель которой — высадка людей на Луну к 2024 году. Она также предполагает деятельность частных компаний по добыче лунных пород. По данным Reuters, соглашение предполагает создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, чтобы «предотвратить ущерб или вмешательство со стороны конкурирующих стран или компаний». В качестве потенциальных партнеров Штаты рассматривают Японию, Канаду, ряд стран ЕС, ОАЭ.

Лунной программой США хотят показать «превосходство» над другими странам, объяснил «Политике Сегодня» популяризатор космических исследований, блогер, экс-сотрудник частной космической компании «Даурия Аэроспейс» Виталий Егоров. По его словам, потребности в полезных ископаемых с Луны у землян нет.

«Лунные ресурсы могут востребованы только на Луне. На ней нет ничего, что было бы остро необходимо на Земле. Точнее все, что там есть, есть и на Земле. Нет никакой прямой необходимости добывать ресурсы там, чтобы потом вести на Землю, — рассказал Егоров. — В данном случае значительная часть средств, которая выделяется NASA, отражает политическую повестку. Вся пилотируемая космонавтика – это политическая деятельность, а не научная».

Российский сенатор, член комитета по международным отношениям Владимир Джабаров и вовсе сравнил документ со «Стратегической оборонной инициативой» 40-го президента США Рональда Рейгана, которую в народе прозвали «Звездные войны».

«Транспортировка ресурсов на Землю – это что-то из области фантастики. Более 20 лет американцы летали к МКС на наших космических кораблях. И дальше МКС человечество так не продвинулось», — заметил парламентарий.

Впрочем, планы подняться выше МКС прорабатывают многие страны. Так, Штаты намерены снова побывать на спутнике Земли в 2024 году, Россия на 2021 год запланировала запуск аппарата «Луна-25», а в 2030 году — высадку первых космонавтов.

Сейчас действия США нацелены на демонстрацию политического превосходства, считает Виталий Егоров, но не столько над Россией, сколько над Китаем, который стал главным конкурентом в космосе. У Поднебесной — вторая по мощности в мире космическая программа. На Луну китайцы тоже засматриваются: для этого были построены посадочная станция и луноход «Чанъэ-4».

«Главная причина, которая ведет США на Луну – это Китай. У США нет своей околоземной станции, а есть только МКС, которая все-таки общая. Китай скоро построит свою станцию, пусть и маленькую. Тогда возникнет дисбаланс, который не нужен американцам», — объяснил Виталий Егоров.

До сих пор главным партнером США по МКС остается Россия. Однако политический вектор Вашингтона в отношении Москвы изменился с конца 1990-х годов, когда между странами были дружественные отношения, а американцы были заинтересованы в сохранении российской космонавтики и активно использовали советский опыт. В 2017 году планировался совместный российско-американский проект окололунной станции Gateaway, который не состоялся. Сейчас новых совместных научно-исследовательских программ между странами нет.

В Кремле считают, что планы США по добыче ресурсов на Луне нужно проверить на соответствие международным нормам.

«Мы обратили внимание на эту информацию, она требует глубокого анализа, в том числе с точки зрения существующей международной документально-правовой базы», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным источников Reuters, администрация Трампа нацелена вести независимую от ООН политику по освоению космоса. Хотя Штаты являются участником международного Договора о космическом пространстве от 1967 года. В нем говорится, в частности, что Луна и другие небесные тела не могут быть присвоены ни одному государству, на них также не распространяются заявления о суверенитете.