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Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

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15:58   6 Мая 2020
Политика

Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

Правительство России направит 45,7 млрд рублей на выплаты медикам, которые работают с пациентами с выявленным коронавирусом. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Соответствующее заявление министр сделал в ходе совещания президента России Владимира Путина с представителями федерального правительства. Собрание посвящено мерам по борьбе с распространением COVID-19.

По словам Мурашко, помощь пациентам с коронавирусом сейчас оказывают 110 тысяч медработников. Также к борьбе с пандемией COVID-19 привлекли приблизительно 41 тыс студентов, ординаторов и аспирантов.

Министр отметил, что все положенные выплаты медикам в РФ идут в срок.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #коронавирус #Мурашко

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