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 Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19

Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19
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15:50   6 Мая 2020
Общество

Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19

Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19

Более 80 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся в российских стационарах, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Более тысячи человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки прирост заболевших коронавирусом составил 10 559 новых случаев по всей стране. Общее число пациентов с выявленным коронавирусом превысило 160 тысяч. Лидерами среди регионов по числу заболевших коронавирусной инфекцией стала Москва, Московская область и Петербург. 

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Автор: Яна Либерман
#минздрав #коронавирус #Мурашко

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