Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19

Более 80 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся в российских стационарах, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Более тысячи человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки прирост заболевших коронавирусом составил 10 559 новых случаев по всей стране. Общее число пациентов с выявленным коронавирусом превысило 160 тысяч. Лидерами среди регионов по числу заболевших коронавирусной инфекцией стала Москва, Московская область и Петербург.