Начиная с 15 апреля материнский капитал получили примерно 66 тысяч семей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Руководитель ведомства сообщил о выдаче социальной поддержке семьям во время совещания в формате онлайн с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главами профильных ведомств. Встреча посвящена вопросам, связанным с борьбой с пандемией коронавирусной инфекции.

Котяков подчеркнул, что специалисты Минтруда продолжают упорно работать во время сложившейся эпидемиологической ситуации. Около 66 тысяч российских семей, в которых не так давно появились дети, были обеспечены материнским капиталом начиная с 15 апреля этого года. Выплаты проводились в беззаявительном порядке, подчеркнул Котяков.