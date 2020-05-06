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15:43   6 Мая 2020
Общество

Глава Минтруда РФ сообщил, что маткапитал получили около 66 тысяч семей

Глава Минтруда РФ сообщил, что маткапитал получили около 66 тысяч семей

Начиная с 15 апреля материнский капитал получили примерно 66 тысяч семей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Руководитель ведомства сообщил о выдаче социальной поддержке семьям во время совещания в формате онлайн с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главами профильных ведомств. Встреча посвящена вопросам, связанным с борьбой с пандемией коронавирусной инфекции.

Котяков подчеркнул, что специалисты Минтруда продолжают упорно работать во время сложившейся эпидемиологической ситуации. Около 66 тысяч российских семей, в которых не так давно появились дети, были обеспечены материнским капиталом начиная с 15 апреля этого года. Выплаты проводились в беззаявительном порядке, подчеркнул Котяков.

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Автор: Ирина Большунова
#рф #совещание #маткапитал

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