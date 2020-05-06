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15:40   6 Мая 2020
Сирия

ФАН: президент Сирии Башар Асад успешно борется с коронавирусом

ФАН: президент Сирии Башар Асад успешно борется с коронавирусом

Новых случаев коронавируса не зарегистрировано в Сирии уже три дня подряд, сообщает сирийское министерство здравоохранения. В отличие от других стран, президенту Сирии Башару Асаду удается сдерживать пандемию в САР.

На сегодняшний день в САР зафиксировано 44 человека с коронавирусом, 27 вылечились, трое умерли. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов рассказал ФАН, какие меры принимает президент Сирии Башар Асад для предотвращения новых случаев заболевания.

В стране введен строгий карантин, закрыты все общественные места, кроме аптек, банков и продуктовых магазинов. Коммунальщики ежедневно обрабатывают улицы хлорным раствором. Власти на неопределенный срок закрыли внешние границы, ограничили внутренние перемещения, ввели комендантский час, а также перенесли парламентские выборы. Помимо этого, во всех сирийских городах дежурят патрули и медики.

По сравнению с другими странами, ситуация с коронавирусом в Сирии находится под контролем, и никакой опасности для жителей не должно быть, утверждает Борис Долгов.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #башар асад #коронавирус

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