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15:39   6 Мая 2020
Общество

Глава СЖР: вручение Пулитцера становится все более политизированным

Глава СЖР: вручение Пулитцера становится все более политизированным

Уровень журналистики в США упал ниже плинтуса, и вручение Пулитцеровской премии в 2020 году об этом красноречиво говорит, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Коллектив газеты The New York Times был награжден с формулировкой "за серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина". Соловьев констатировал, что некогда престижная премия дискредитирует себя, раздавая награды по политическим мотивам. Еще лет 10 лет лауреатами становились действительно достойные материалы, но в наши дни все разительно изменилось.

Медиагиганты вроде "Би-би-си" и CNN всегда казались примерами журналистской честности и этики, отвечали другим критериям "правильных СМИ". К сожалению, этот туман рассеялся, и стало очевидно, что высокие стандарты западной прессы — всего лишь миф, то есть ни о какой свободе печати речи не идет.

Соловьев напомнил о попытках найти следы "российского вмешательства" в президентские выборы в США. Пока комиссия работала, американские журналисты, поддавшись мейнстриму, написали сотни материалов и даже книг на эту тему. В итоге "расследование" спецпрокурора Роберта Мюллера провалилось — обвинения в связях главы Белого дома Дональда Трампа с Россией доказать не удалось. Интересно теперь посмотреть на этих людей и на тех, кто присуждает Пулитцеровскую премию, цитирует Соловьева Федеральное агентство новостей.

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Автор: Яна Либерман
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