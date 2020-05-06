Путин предостерег от принятия поспешных решений при отмене ограничений по COVID-19

Главы регионов Российской Федерации должны принимать решения о способах борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора, заявил президент Владимир Путин.

Президент РФ также предостерег руководителей субъектов федерации от принятия поспешных решений по снятию установленных ограничений. По словам Путина, любая ошибка или слишком ранняя отмена ограничительных мер может привести к откату ситуации и потере всех достижений в борьбе с пандемией.

Ранее в Кремле заявляли, что эпидемиологическая обстановка в регионах разнится, поэтому именно губернаторы должны принимать оперативные решения.