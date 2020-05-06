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16:39   6 Мая 2020
Весь мир

Межуев назвал проигрышным план Чехии в скандале с РФ из-за памятника Коневу

Межуев назвал проигрышным план Чехии в скандале с РФ из-за памятника Коневу

Чешская сторона, обвиняя Москву во вмешательстве в свои внутренние дела и в попытках настроить местное население против муниципальных властей, причастных к сносу памятника маршалу Коневу в Праге, пытается привлечь к себе внимание Запада и получить от него финансовую помощь.

Такое мнение в беседе с телеканалом RT высказал доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, комментируя открытое письмо старосты пражского муниципалитета Ондржея Коларжа председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В послании он пожаловался на «неадекватную реакцию» России на демонтаж стоявшего на площади Интербригад в столице Чехии памятника советскому маршалу Ивану Коневу, чьи войска в 1945 году освобождали от фашистов Прагу. По словам Коларжа, Москва якобы настраивает местных жителей против чиновников, принимавших решение о сносе памятника и даже призывает их к физической расправе, вмешиваясь тем самым в чешские внутренние дела.

«Уважаемая госпожа председатель, прошу и призываю вас принять решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо», — говорится в письме Коларжа.

МИД России ранее уже отвергал обвинения чешских властей и главы пражского района Прага-6, в частности, во вмешательстве внутренние дела Чехии, отмечая, что подобные нападки на Москву связаны с «медийной антироссийской кампанией».

Межуев назвал проигрышным план Чехии в скандале с РФ из-за памятника Коневу

При этом эксперты полагают, что прозападные силы Чехии подобными выпадами в адрес Москвы пытаются выслужиться перед «старшими партнерами», чтобы по окончании эпидемии коронавируса получить от них финансовую помощь для преодоления кризиса.

Политолог Борис Межуев также обратил внимание на то, как ситуация с обвинениями в письме Коларжа похожа на историю с отравлением в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Тогда, напомнил Межуев, Лондон обвинил в произошедшем российские спецслужбы, никак не доказав свои обвинения, и даже не предоставив материалов расследования. Теперь голословные обвинения в адрес России раздаются из Чехии.

«На мой взгляд, за подобными намеками и выпадами стоит желание некоторых сил в Чехии привлечь к стране внимание Запада. Чехия серьезно пострадала экономически от пандемии. Там рассчитывают, что скандал с Россией и обвинения в возможном "покушении" на старосту муниципалитета позволят получить финансовую помощь от старших партнеров. – считает политолог. — Правда, я не уверен, что такой план сработает».

Также Межуев предположил, что пражский староста, выступая с громкими обвинениями в адрес Москвы, рассчитывает приобрести политический вес и стать более заметной фигурой в этой области, так как до недавнего времени никто ничего не знал об Ондржее Коларже ни в Евросоюзе, ни в самой Чехии.

Межуев назвал проигрышным план Чехии в скандале с РФ из-за памятника Коневу

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Автор: Александр Люблинский
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