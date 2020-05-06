Песков сообщил о подготовке встречи государств-членов Совбеза ООН

Страны-члены Совбеза ООН рассматривают возможность проведения встречи. Об этом сообщим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Созыв представителей стран инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его предложение поддержал американский лидер Дональд Трамп. Страны подтверждают необходимость проведения этого мероприятия для поддержания мировой стабильности.

Конкретная дата встречи пока не назначена. По словам Дмитрия Пескова, главной темой встречи станет ситуация с коронавирусом в мире и способы борьбы с пандемией.