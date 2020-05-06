Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: иностранные партнеры настроены на совместную работу по борьбе с коронавирусом

Путин: иностранные партнеры настроены на совместную работу по борьбе с коронавирусом

 Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19

Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19
Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

 Мэр Праги играет Немцовым и Коневым, дипломаты извиняются

Мэр Праги играет Немцовым и Коневым, дипломаты извиняются
ФАН: президент Сирии Башар Асад успешно борется с коронавирусом

ФАН: президент Сирии Башар Асад успешно борется с коронавирусом

 Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию
Путин: иностранные партнеры настроены на совместную работу по борьбе с коронавирусом

Путин: иностранные партнеры настроены на совместную работу по борьбе с коронавирусом

 Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19

Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19
Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

 Мэр Праги играет Немцовым и Коневым, дипломаты извиняются

Мэр Праги играет Немцовым и Коневым, дипломаты извиняются
ФАН: президент Сирии Башар Асад успешно борется с коронавирусом

ФАН: президент Сирии Башар Асад успешно борется с коронавирусом

 Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию
14:48   6 Мая 2020
Политика

Песков сообщил о подготовке встречи государств-членов Совбеза ООН

Песков сообщил о подготовке встречи государств-членов Совбеза ООН

Страны-члены Совбеза ООН рассматривают возможность проведения встречи. Об этом сообщим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Созыв представителей стран инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его предложение поддержал американский лидер Дональд Трамп. Страны подтверждают необходимость проведения этого мероприятия для поддержания мировой стабильности.

Конкретная дата встречи пока не назначена. По словам Дмитрия Пескова, главной темой встречи станет ситуация с коронавирусом в мире и способы борьбы с пандемией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#песков #совбез оон #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...