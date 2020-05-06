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14:47   6 Мая 2020
Экономика

Российские АЗС снизили стоимость бензина и дизельного топлива

Российские АЗС снизили стоимость бензина и дизельного топлива

Розничные цены на бензин в России снижаются, сообщили эксперты компании Thomson Reuters Kortes. Уменьшение стоимости литра топлива наиболее заметно в Уральском федеральном округе — там Аи-92 подешевел на 9 копеек.

Оптовые цены на бензин в России выросли на 3229 рублей за тонну, однако стоимость топлива для конечно потребителя начинает снижаться. В среднем литр Аи-92 дешевеет на 1 копейку, дизельное топливо стало дешевле на 3 копейки. 

Понизилась цена и на авиационный керосин — базирующиеся в аэропортах компании предлагают приобрести тонну топлива за 51 488 рублей, сообщают аналитики Thomson Reuters Kortes.

Стабильность рынка сохраняется, несмотря на общемировое падение спроса и обвал цен на нефть. Это обуславливается подвижным механизмом демпфера, введенным для взаимодействия государства с нефтяными компаниями.

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Автор: Василий Пименов
#россия #торговля #энергетика #цены на бензин

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