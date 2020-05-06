Антропов рассказал о критическом положении украинских АЭС

Энергетическая отрасль Украины находится в критическом состоянии. Атомные электростанции требуют капитального ремонта, но власти страны не желают этим заниматься, а заявляют о планах перевести всю энергетику на уголь, что принесет Украине лишь убытки и вред.

Об этом сообщает инженер-технолог АЭС Борис Антропов, интервью с которым в интернете опубликовал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

«Как видно, за плечами этого преклонного возрастом человека большая трудовая карьера и многоопытные навыки мудрого самодостаточного специалиста высшей квалификации в энергетической отрасли. Мнение этого человека для меня очень важно. Думаю, и для всех остальных, особенно живущих на Украине», — пишет Журавко в комментарии к видеоролику.

При этом сам Антропов рассказал, что на АЭС советской постройки, которые продолжают работать на Украине, регулярно происходят аварии, и Россия уже не раз предлагала свою помощь в восстановлении и модернизации станций. Однако украинская сторона еще со времен президентства Януковича и Порошенко все предложения Росатома о помощи отвергает.

Теперь же, по его словам, пошли разговоры, что все АЭС на Украине будут заменены на угольные ТЭЦ, несмотря на то, что весь мир отказывается от угольной энергетики из-за высокой концерогенности угольной пыли и дороговизны очистки дымовых газов угольных ТЭЦ.

«Для очистки дымовых газов этих ТЭЦ требуются по современным технологиям очень дорогостоящие фильтры, стоимость таких фильтров зачастую соотносима, например, со стоимостью самого энергетического блока, — подчеркнул Антропов. — Ведь всем понятно, что на Украине не собираются ни покупать, ни производить, ни проектировать, ни исследовать эти новейшие фильтры, которые хотя бы начинают применяться в Китае, в Германии, в России».

При этом инженер-технолог добавил, что концерогенная угольная пыль опаснее газовой и любой атомной энергетики в сотни раз, а это значит, что на Украине увеличится процент онкологических больных.

Кроме того, перевод всей энергетики на уголь приведет к тому, что стоимость электроэнергии в стране сильно поднимется, так как Украине будет не хватать своего угля и она начнет экспортировать топливо, но не из России и Казахстана, а «из Пенсильвании». То есть, на украинские станции будет доставляться уголь из донецких шахт, но преподноситься он будет, как американский и по соответствующей цене, что неизбежно скажется на увеличении стоимости электроэнергии.

Все это власти Украины намерены сделать в угоду «западным партнерам» и собственным олигархам, в обмен на обещанную финансовую помощь.

В заключение Антропов отмечает, что советские атомные станции могли бы проработать на Украине еще лет десять, обеспечивая страну дешевой и экологически чистой энергией, необходимо лишь обеспечить там необходимый ремонт и модернизацию, а также поставив на руководящие должности компетентных специалистов. К тому же, подчеркнул он, Россия предлагает Киеву сотрудничество в этой области на льготных условиях, в то время, как Евросоюз и США ничего и никогда не делают бесплатно, и преследуют лишь собственную выгоду, совершенно не беспокоясь об украинцах.