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14:48   6 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Антропов рассказал о критическом положении украинских АЭС

Антропов рассказал о критическом положении украинских АЭС

Энергетическая отрасль Украины находится в критическом состоянии. Атомные электростанции требуют капитального ремонта, но власти страны не желают этим заниматься, а заявляют о планах перевести всю энергетику на уголь, что принесет Украине лишь убытки и вред.

Об этом сообщает инженер-технолог АЭС Борис Антропов, интервью с которым в интернете опубликовал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

«Как видно, за плечами этого преклонного возрастом человека большая трудовая карьера и многоопытные навыки мудрого самодостаточного специалиста высшей квалификации в энергетической отрасли. Мнение этого человека для меня очень важно. Думаю, и для всех остальных, особенно живущих на Украине», — пишет Журавко в комментарии к видеоролику.

При этом сам Антропов рассказал, что на АЭС советской постройки, которые продолжают работать на Украине, регулярно происходят аварии, и Россия уже не раз предлагала свою помощь в восстановлении и модернизации станций. Однако украинская сторона еще со времен президентства Януковича и Порошенко все предложения Росатома о помощи отвергает.

Антропов рассказал о критическом положении украинских АЭС

Теперь же, по его словам, пошли разговоры, что все АЭС на Украине будут заменены на угольные ТЭЦ, несмотря на то, что весь мир отказывается от угольной энергетики из-за высокой концерогенности угольной пыли и дороговизны очистки дымовых газов угольных ТЭЦ.

«Для очистки дымовых газов этих ТЭЦ требуются по современным технологиям очень дорогостоящие фильтры, стоимость таких фильтров зачастую соотносима, например, со стоимостью самого энергетического блока, — подчеркнул Антропов. — Ведь всем понятно, что на Украине не собираются ни покупать, ни производить, ни проектировать, ни исследовать эти новейшие фильтры, которые хотя бы начинают применяться в Китае, в Германии, в России».

При этом инженер-технолог добавил, что концерогенная угольная пыль опаснее газовой и любой атомной энергетики в сотни раз, а это значит, что на Украине увеличится процент онкологических больных.

Кроме того, перевод всей энергетики на уголь приведет к тому, что стоимость электроэнергии в стране сильно поднимется, так как Украине будет не хватать своего угля и она начнет экспортировать топливо, но не из России и Казахстана, а «из Пенсильвании». То есть, на украинские станции будет доставляться уголь из донецких шахт, но преподноситься он будет, как американский и по соответствующей цене, что неизбежно скажется на увеличении стоимости электроэнергии.

Антропов рассказал о критическом положении украинских АЭС

Все это власти Украины намерены сделать в угоду «западным партнерам» и собственным олигархам, в обмен на обещанную финансовую помощь.

В заключение Антропов отмечает, что советские атомные станции могли бы проработать на Украине еще лет десять, обеспечивая страну дешевой и экологически чистой энергией, необходимо лишь обеспечить там необходимый ремонт и модернизацию, а также поставив на руководящие должности компетентных специалистов. К тому же, подчеркнул он, Россия предлагает Киеву сотрудничество в этой области на льготных условиях, в то время, как Евросоюз и США ничего и никогда не делают бесплатно, и преследуют лишь собственную выгоду, совершенно не беспокоясь об украинцах.

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Автор: Александр Люблинский
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