Коронавирус выявлен у главы Минкультуры России

Коронавирус нового типа обнаружен у главы Министерства культуры России Ольги Любимовой, сообщают СМИ.

Болезнь у министра протекает в легкой форме, Любимова работает из дома, проводя совещания по видеоконференции.

Ранее коронавирус был выявлен и у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

За последние сутки в России подтверждено более десяти тысяч новых случаев COVID-19. Во многих регионах страны власти ввели режим самоизоляции для защиты здоровья населения. Российскими властями предпринимаются меры по оказанию поддержки россиян.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.