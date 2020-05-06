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 Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19

Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19
Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

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14:40   6 Мая 2020
Общество

Коронавирус выявлен у главы Минкультуры России

Коронавирус выявлен у главы Минкультуры России

Коронавирус нового типа обнаружен у главы Министерства культуры России Ольги Любимовой, сообщают СМИ.

Болезнь у министра протекает в легкой форме, Любимова работает из дома, проводя совещания по видеоконференции.

Ранее коронавирус был выявлен и у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

За последние сутки в России подтверждено более десяти тысяч новых случаев COVID-19. Во многих регионах страны власти ввели режим самоизоляции для защиты здоровья населения. Российскими властями предпринимаются меры по оказанию поддержки россиян.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#россия #минкультуры #коронавирус

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