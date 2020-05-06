Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: иностранные партнеры настроены на совместную работу по борьбе с коронавирусом

Путин: иностранные партнеры настроены на совместную работу по борьбе с коронавирусом

 Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19

Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19
Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

 Мэр Праги играет Немцовым и Коневым, дипломаты извиняются

Мэр Праги играет Немцовым и Коневым, дипломаты извиняются
ФАН: президент Сирии Башар Асад успешно борется с коронавирусом

ФАН: президент Сирии Башар Асад успешно борется с коронавирусом

 Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию
Путин: иностранные партнеры настроены на совместную работу по борьбе с коронавирусом

Путин: иностранные партнеры настроены на совместную работу по борьбе с коронавирусом

 Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19

Мурашко: 80 тысяч россиян находятся в стационарах с подтвержденным COVID-19
Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

Глава Минздрава РФ сообщил, что положенные медикам выплаты идут в срок

 Мэр Праги играет Немцовым и Коневым, дипломаты извиняются

Мэр Праги играет Немцовым и Коневым, дипломаты извиняются
ФАН: президент Сирии Башар Асад успешно борется с коронавирусом

ФАН: президент Сирии Башар Асад успешно борется с коронавирусом

 Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию
14:36   6 Мая 2020
Общество

Путин возложит цветы к Вечному огню 9 Мая и выступит с обращением к россиянам

Путин возложит цветы к Вечному огню 9 Мая и выступит с обращением к россиянам

Планы российского лидера Владимира Путина на празднование День Победы раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Уточняется, что на День Победы российский лидер возложит цветы к Вечному огню. Дмитрий Песков отметил, что около 10:00 по московскому времени Владимир Владимирович выступит с обращением к россиянам.

Также у главы государства запланированы ряд других мероприятий, но о них будет известно позже, отметил официальный представитель Кремля.

Ранее в РФ был отменен ряд мероприятий, касающиеся праздника Дня Победы в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Владимир Путин лично объявил о переносе Дня Победы на незначительный срок до урегулирования ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #9 мая

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...