Путин возложит цветы к Вечному огню 9 Мая и выступит с обращением к россиянам

Планы российского лидера Владимира Путина на празднование День Победы раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Уточняется, что на День Победы российский лидер возложит цветы к Вечному огню. Дмитрий Песков отметил, что около 10:00 по московскому времени Владимир Владимирович выступит с обращением к россиянам.

Также у главы государства запланированы ряд других мероприятий, но о них будет известно позже, отметил официальный представитель Кремля.

Ранее в РФ был отменен ряд мероприятий, касающиеся праздника Дня Победы в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Владимир Путин лично объявил о переносе Дня Победы на незначительный срок до урегулирования ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.