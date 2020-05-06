Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

План по постепенному снятию ограничений в РФ представили президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По вопросу снятия ограничений 6 мая состоится совещание. На нем детально обсудят все пункты плана. Главными спикерами выступят мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как известно, меры ввели из-за распространения коронавируса. В большинстве регионов РФ действует режим самоизоляции. Власти РФ предпринимают все возможные меры, чтобы поддержать население России и помочь тем, кто больше всего пострадал от последствий коронавируса.