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 Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается

Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается
Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

 Страны Балтии откроют внутренние границы 15 мая

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14:34   6 Мая 2020
Политика

Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

План по постепенному снятию ограничений в РФ представили президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По вопросу снятия ограничений 6 мая состоится совещание. На нем детально обсудят все пункты плана. Главными спикерами выступят мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как известно, меры ввели из-за распространения коронавируса. В большинстве регионов РФ действует режим самоизоляции. Власти РФ предпринимают все возможные меры, чтобы поддержать население России и помочь тем, кто больше всего пострадал от последствий коронавируса.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #коронавирус

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