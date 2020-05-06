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 Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается

Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается
Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

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14:25   6 Мая 2020
Общество

Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается

Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эпидемиологическую обстановку в РФ.

Правительство Российской Федерации пока не рассматривает вопросы, связанные с открытием государственных границ. Также пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что в каждом субъекте государства наблюдается разная эпидемиологическая обстановка. Решения о послаблении или усилении мер по борьбе с болезнью будут приниматься губернаторами регионов, подытожил Дмитрий Песков.

Актуальные новости о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлена последняя статистика по числу заболевших, имеется контакт единой горячей линии. Помимо этого, на сайте своевременно публикуются приказы властей, нацеленные на улучшение сложившейся ситуации.

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #песков #коронавирус

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