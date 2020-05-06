Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эпидемиологическую обстановку в РФ.

Правительство Российской Федерации пока не рассматривает вопросы, связанные с открытием государственных границ. Также пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что в каждом субъекте государства наблюдается разная эпидемиологическая обстановка. Решения о послаблении или усилении мер по борьбе с болезнью будут приниматься губернаторами регионов, подытожил Дмитрий Песков.

Актуальные новости о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлена последняя статистика по числу заболевших, имеется контакт единой горячей линии. Помимо этого, на сайте своевременно публикуются приказы властей, нацеленные на улучшение сложившейся ситуации.