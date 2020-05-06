Мэр Праги играет Немцовым и Коневым, дипломаты извиняются

МИД Чехии направил МИД РФ ноту, в которой предложил обсудить разногласия, сообщил журналистам глава чешского ведомства Петр Петершичек. Политический скандал разразился в начале апреля, когда власти Праги санкционировали снос памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал этот жест как «возмутительный и циничный», посольство РФ в Чехии выразило протест, а российские следователи завели дело о публичном оскорблении символов воинской славы страны.

Действия СК РФ не понравились мэру Праги Зденеку Гржибе. Он назвал «недопустимым преследование представителей другого государства, избранных на демократических выборах, за выполнение своего мандата».

Ситуация с памятником Коневу не единственная, в которой мелькает фигура господина Гржибы. В начале февраля пражская администрация создала еще один повод для трений между российской и чешской дипломатией. 27 февраля площадь Pod kaštany (пер. Под каштанами) в чешской столице, на которой расположено посольство РФ, была официально переименована в честь покойного политика Бориса Немцова, несмотря на неоднозначное отношение к его фигуре на родине. Утрата исторического топонима заставила российское посольство переехать на улицу Коруновачни, где находится консульский отдел.

«Название является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима "площадь Бориса Немцова"», — объяснили представители дипведомства.

С призывами сограждан заняться более значимыми вопросами, чем переименование городских объектов, Гржиб не согласился:

«Эти столичные жители считают, что в Праге есть дела поважнее, чем переименование площадей, аллей и улиц. Но это ложный взгляд. Мы очень серьезно занимаемся решением острых вопросов», — заверил он.

Политолог и журналист Юрий Светов считает, что тон подобным провокациям задают США и ряд других стран, следующих в фарватере антироссийского курса. Два года назад рядом с посольством РФ в Вашингтоне и Вильнюсе появились площади Немцова. Год спустя присоединился и Киев – парк у российского посольства переименовали в честь убитого политика.

«Люди поняли, что такими акциями можно зарабатывать себе политические очки. <…> Мэр Праги и Коларж [ Ондржей Коларж - глава шестого района Праги, который был одним из инициаторов демонтажа памятника маршалу Коневу - прим.ред.], сыграли на симпатии той части населения, которая отрицательно относится к России. Эти политики же не отвечают за внешние последствия, им совершенно наплевать, как потом чешская дипломатия будет налаживать отношения», — отметил эксперт.

Светов добавил, что Немцов в последние годы своей жизни имел тесные связи с западными элитами. Это объясняется причастностью политика к той части оппозиции, которая всегда придерживалась антироссийских настроений.

Как и роль Немцова в российской политике неоднозначно его наследство. Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, что система голосования «Новой газеты» для выбора претендентов на получение премии Бориса Немцова уязвима к технической «накрутке». Даже один человек путем несложных действий способен проголосовать до 600 раз за час или 4,8 тысяч раз за 8-часовой рабочий день.

Также Фонд Бориса Немцова сотрудничал с «Фондом борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом – прим. ред.). В шорт-лист премии 2020 года попало сразу четыре сторонника Алексея Навального, несмотря на то, что правило запрещает участие больше трех человек от одной организации.

Премия Фонда Немцова направлена на финансирование лиц из числа оппозиции в России. На сайте премии указано, что фонд награждает «за исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека».