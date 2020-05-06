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Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

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14:16   6 Мая 2020
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Глава Минздрава РФ оценил переход ситуации с коронавирусом на этап плато

Глава Минздрава РФ оценил переход ситуации с коронавирусом на этап плато

Ситуация с коронавирусом в России еще не вышла на стадию плато, и говорить об этом преждевременно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время заседания Комитета Государственной думы по охране здоровья.

Тему выхода на плато Мурашко считает непростой. Ведь каждый день в России регистрируется прирост граждан с выявленной коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что сейчас президент РФ Владимир Путин решает вопрос, как видоизменить экономическую деятельность, чтобы нанести минимальный ущерб экономике страны.

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Автор: Руслан Неглинный
#плато #коронавирус #Мурашко

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