Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин возложит цветы к Вечному огню 9 Мая и выступит с обращением к россиянам

Путин возложит цветы к Вечному огню 9 Мая и выступит с обращением к россиянам

 Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается

Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается
Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

 Страны Балтии откроют внутренние границы 15 мая

Страны Балтии откроют внутренние границы 15 мая
Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

 Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС

Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС
Путин возложит цветы к Вечному огню 9 Мая и выступит с обращением к россиянам

Путин возложит цветы к Вечному огню 9 Мая и выступит с обращением к россиянам

 Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается

Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается
Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

 Страны Балтии откроют внутренние границы 15 мая

Страны Балтии откроют внутренние границы 15 мая
Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

 Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС

Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС
14:08   6 Мая 2020
Общество

Россия заняла последнее место в ТОП-5 стран по числу случаев COVID-19

Россия заняла последнее место в ТОП-5 стран по числу случаев COVID-19

Российская Федерация в рейтинге стран по числу пациентов с коронавирусной инфекцией обогнала Германию и заняла пятое место. Отрыв от ФРГ составил 1122 человека.

Общее число выявленных случаев в России достигло 165 929 человек, сообщил 6 мая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Германии, по информации института имени Роберта Коха, 164 807 пациентов с COVID-19. Разница в 1122 пациента вывела Россию на пятое место в рейтинге стран по числу случаев коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Всего в мире на 6 мая поставлено более 3 млн 743 тыс. диагнозов "коронавирусная инфекция". Около трети всех случаев приходится на США, которые стабильно занимают первую строчку рейтинга. В Европе, где в недавнем прошлом отмечался всплеск заболеваемости, пандемия, наоборот, пошла на спад, и власти стран ЕС готовятся к частичному снятию введенных ограничений.

Вопрос о послаблениях для режима самоизоляции в России окончательно будет решен 12 мая. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что нерабочие дни в стране продлятся по 11 мая включительно. Это совпадает с прогнозами Всемирной организации здравоохранения, специалисты который предположили начало послаблений с середины мая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #рейтинг #мир #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...