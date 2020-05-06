Эфир о садоводстве и огородничестве в условиях пандемии проведет Медиагруппа "Патриот"

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-конференцию на тему "Дача, садоводство и огородничество — спасение от пандемии".

Садовые участки являются теми местами, где россияне могут безопасно провести досуг во время пандемии. Мнение подтверждают ведущие инфекционисты, сообщает Федеральное агентство новостей. В ходе пресс-конференции в онлайн-формате эксперты обсудят, как безопасно добраться до дачи в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Отвечая на вопросы журналистов, специалисты расскажут, каким образом решаются различные логистические поставки для дачников. Будет поднята тема промежуточных итогов работы "Закона о садоводстве", а также многие другие. У зрителей появится возможность позвонить в пресс-центр во время эфира и задать интересующие вопросы.

Петербургские садоводы разделились на два лагеря: те, кто уже начал высаживать новые растения, и кто ожидает тепла. Мнением поделилась автор книг по садоводству Октябрина Ганичкина. Женщина рассказала о своем опыте выращивания ряда овощей и объяснила, как лучше ухаживать за теплолюбивыми культурами.