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13:35   6 Мая 2020
Экономика

Сбербанк запускает программу ипотеки со сниженными ставками

Сбербанк запускает программу ипотеки со сниженными ставками

Обновленные ипотечные продукты запущены Сбербанком с 6 мая. Организация готова предоставить клиентам выгодные условия приобретения недвижимости, в том числе уменьшив ставки на покупку вторичного жилья.

Сбербанк готов предложить своим клиентам ипотеку со сниженными ставками. Цена ипотеки в новостройке начинается от 6,2% годовых, вторичное жилье можно приобрести по ставке от 8,1%. Кроме того, банк готов предоставлять индивидуальные предложения для своих клиентов, стимулируя спрос на кредитный продукт.

Рост доступности ипотеки от Сбербанка происходит после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку. Данная мера позволяет финансовым организациям получать от регулятора более выгодные займы. В результате нагрузка на компании и клиентов снижается, появляется возможность выводить на рынок новые доступные решения.

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Автор: Илья Романович
#россия #ипотека #сбербанк #недвижимость

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