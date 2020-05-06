Шойгу озвучил план мероприятий в честь Дня Победы в России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как в России отпразднуют 9 мая. Так, парад авиации проведут в 47 городах России и военных базах за рубежом.

Над Красной площадью пролетит 75 самолетов и вертолетов. Участникам войны вручат подарочные наборы и сувениры. Возложение венков состоится всех военных округах и на Северном флоте.

В 19 часов повсеместно объявят минуту молчания. Акция "Бессмертный полк" будет транслироваться по интернету. Люди выйдут на балконы с фотографиями героев и споют "День Победы".