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Путин возложит цветы к Вечному огню 9 Мая и выступит с обращением к россиянам

Путин возложит цветы к Вечному огню 9 Мая и выступит с обращением к россиянам

 Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается

Песков заявил, что открытие границ РФ пока не рассматривается
Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

Путин получил план по поэтапному снятию ограничений в России

 Страны Балтии откроют внутренние границы 15 мая

Страны Балтии откроют внутренние границы 15 мая
Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

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13:19   6 Мая 2020
Общество

Шойгу озвучил план мероприятий в честь Дня Победы в России

Шойгу озвучил план мероприятий в честь Дня Победы в России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как в России отпразднуют 9 мая. Так, парад авиации проведут в 47 городах России и военных базах за рубежом.

Над Красной площадью пролетит 75 самолетов и вертолетов. Участникам войны вручат подарочные наборы и сувениры. Возложение венков состоится всех военных округах и на Северном флоте.

В 19 часов повсеместно объявят минуту молчания. Акция "Бессмертный полк" будет транслироваться по интернету. Люди выйдут на балконы с фотографиями героев и споют "День Победы".

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Автор: Василий Пименов
#россия #шойгу #парад #9 мая

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