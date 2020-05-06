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13:10   6 Мая 2020
Политика

Страны Балтии откроют внутренние границы 15 мая

Страны Балтии откроют внутренние границы 15 мая

Власти Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение открыть внутренние границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, 15 мая, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Балтия успешно противостоит пандемии COVID-19 и готова снять ограничения на свободное передвижение граждан, а также открыть внутренние границы, информирует Sputnik.

Премьер добавил, что правило о двухнедельном карантине для прибывших иностранных граждан на территории стран Балтии останется в силе.

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Автор: Юлия Яковлева
#эстония #латвия #балтика #литва #коронавирус

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