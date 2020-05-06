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Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

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12:52   6 Мая 2020
Общество

Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

Дополнительные выплаты, которые положены медицинским работникам за работу с пациентами, имеющими коронавирусную инфекцию, производятся в срок. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Обращений от медиков на тему денежных выплат в адрес министерства не поступало, дополнил Мурашко. Первый этап выплат, согласно указу кабмина, установлен в размере 10 млрд рублей. Задержек по выплатам не было. 

Ранее ученые подсчитали, что вспышка коронавирусной инфекции в России может сойти на нет к 12 августа. Через некоторое время дата была перенесена на 17 августа. Теперь ее снова решили сдвинуть, но уже на неделю — 24 августа. Специалисты объясняют, что прогноз может меняться как в сторону увеличения сроков, так и в сторону уменьшения.

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Автор: Илья Романович
#выплаты #медики #Мурашко

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