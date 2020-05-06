Дополнительные выплаты, которые положены медицинским работникам за работу с пациентами, имеющими коронавирусную инфекцию, производятся в срок. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Обращений от медиков на тему денежных выплат в адрес министерства не поступало, дополнил Мурашко. Первый этап выплат, согласно указу кабмина, установлен в размере 10 млрд рублей. Задержек по выплатам не было.

Ранее ученые подсчитали, что вспышка коронавирусной инфекции в России может сойти на нет к 12 августа. Через некоторое время дата была перенесена на 17 августа. Теперь ее снова решили сдвинуть, но уже на неделю — 24 августа. Специалисты объясняют, что прогноз может меняться как в сторону увеличения сроков, так и в сторону уменьшения.