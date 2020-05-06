Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Турция намерена переправить в Ливию новых сирийских наемников. Об этом в Twitter рассказала журналист из США Линдси Снелл. Журналистка отметила, что речь идет о 2000 боевиков, переброску которых Анкара проведет на следующей неделе.

По словам Снелл, на юге Турции находятся тысячи боевиков, которые участвовали в действиях на стороне "Сирийской национальной армии". Большая часть наемников ранее состояла в террористических бандгруппах, пишет ФАН. Этих наемников Анкара намерена направить в Ливию, где они будут воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, известного своими кровавыми преступлениями против мирных граждан.

Снелл также указала на то, что усиление за счет сирийских наемников произойдет на западном фронте ПНС. С большой долей вероятности боевики будут атаковать авиабазу Аль-Ватыя, которая имеет стратегическое значение.