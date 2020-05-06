Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

 Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

 Литва призывает к санкциям против России и Белоруссии из-за строительства АЭС

Литва призывает к санкциям против России и Белоруссии из-за строительства АЭС
Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

 Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС

Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС
Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

 Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

 Литва призывает к санкциям против России и Белоруссии из-за строительства АЭС

Литва призывает к санкциям против России и Белоруссии из-за строительства АЭС
Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

 Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС

Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС
12:52   6 Мая 2020
Весь мир

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Турция намерена переправить в Ливию новых сирийских наемников. Об этом в Twitter рассказала журналист из США Линдси Снелл. Журналистка отметила, что речь идет о 2000 боевиков, переброску которых Анкара проведет на следующей неделе.

По словам Снелл, на юге Турции находятся тысячи боевиков, которые участвовали в действиях на стороне "Сирийской национальной армии". Большая часть наемников ранее состояла в террористических бандгруппах, пишет ФАН. Этих наемников Анкара намерена направить в Ливию, где они будут воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, известного своими кровавыми преступлениями против мирных граждан.

Снелл также указала на то, что усиление за счет сирийских наемников произойдет на западном фронте ПНС. С большой долей вероятности боевики будут атаковать авиабазу Аль-Ватыя, которая имеет стратегическое значение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#турция #боевики #ливия #наемники #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...