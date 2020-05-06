Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

 Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

 Литва призывает к санкциям против России и Белоруссии из-за строительства АЭС

Литва призывает к санкциям против России и Белоруссии из-за строительства АЭС
Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

 Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС

Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС
Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

Мурашко: допвыплаты медикам за работу с COVID-19 производятся в срок

 Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

 Литва призывает к санкциям против России и Белоруссии из-за строительства АЭС

Литва призывает к санкциям против России и Белоруссии из-за строительства АЭС
Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

Линдси Снелл: Турция отправит новую партию джихадистов в Ливию

 Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС

Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС
12:52   6 Мая 2020
Шоу-бизнес

Илон Маск распродает недвижимость в Лос-Анджелесе

Илон Маск распродает недвижимость в Лос-Анджелесе

Американская онлайн-база Zillow пополнилась объявлением о продаже двух домов, которые принадлежат миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает "Би-би-си".

По данным СМИ, Маск без участия риелторов решил распродать объекты стоимостью свыше 39 млн долларов. Все они находятся в США, в границах Лос-Анджелеса. При этом один из домов принадлежал известному в Голливуде актеру Джину Уайлдеру.

Риелторы тем временем "не понимают, что происходит". Некоторые из них уверены, что сайт, на котором появилось объявление, могли взломать хакеры и разместить недостоверную информацию о продаже недвижимости.

Бизнесмен Илон Маск ранее назвал стоимость акций Tesla слишком большой. После этого произошло их снижение до 711,5 доллара (на 7,1%).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #недвижимость #илон маск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...