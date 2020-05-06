Илон Маск распродает недвижимость в Лос-Анджелесе

Американская онлайн-база Zillow пополнилась объявлением о продаже двух домов, которые принадлежат миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает "Би-би-си".

По данным СМИ, Маск без участия риелторов решил распродать объекты стоимостью свыше 39 млн долларов. Все они находятся в США, в границах Лос-Анджелеса. При этом один из домов принадлежал известному в Голливуде актеру Джину Уайлдеру.

Риелторы тем временем "не понимают, что происходит". Некоторые из них уверены, что сайт, на котором появилось объявление, могли взломать хакеры и разместить недостоверную информацию о продаже недвижимости.

Бизнесмен Илон Маск ранее назвал стоимость акций Tesla слишком большой. После этого произошло их снижение до 711,5 доллара (на 7,1%).