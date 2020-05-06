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Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

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12:49   6 Мая 2020
Политика

Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

Зеленский намерен привлечь азиатских инвесторов в инфраструктуру Украины

Президент Украины Владимир Зеленский планирует укреплять международные отношения с рядом азиатских стран, сообщили в офисе главы страны.

После снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, Зеленский собирается отправиться в турне по странам Азии. Скорей всего, этими государствами станут Япония, Китай и Индия, пишет РИА Новости. Таким образом Украина хочет привлечь иностранных инвесторов, которые поддержат аграрную и энергетическую инфраструктуру в стране. Зеленский считает эти области приоритетными для инвестиций.

За последние сутки на территории Украины выявлено 487 пациентов с коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 13 184 случая заражения инфекцией.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #азия #зеленский

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