Еврокомиссия ожидает беспрецедентную экономическую рецессию в ЕС

Совокупный ВВП стран-членов Евросоюза уменьшится в 2020 году на рекордные 7,4%, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.

Такая экономическая рецессия станет самой глубокой истории ЕС. Первоначальные ожидания того, что производство товаров и услуг в результате пандемии коронавируса и карантинных мероприятий упадет в худшем случае на 2,5%, не оправдались.

Восстановление начнется только в следующем году, но нынешний спад оно компенсирует очень нескоро. В целом мировая экономика сократится на 3%, а это превышает ущерб от мирового финансового кризиса 2008–2009 года, отметил Джентилоне, представляя весенний прогноз Еврокомиссии.