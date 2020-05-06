«Пять шагов» Навального живут в Германии и проигрывают «Твоему Иркутску»

В апреле 2020 года основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК – признан в России иноагентом – прим. ред.) Алексей Навальный предложил программу «5 шагов для России». В ролике, опубликованном на YouTube 20 апреля, он заверил, что правительство может выплатить каждому гражданину по 120 тысяч рублей, которые якобы можно взять из «резервного фонда».

«Я записываю это очень важное видео для того, чтобы в российском обществе, наконец-то, возникла дискуссия о том, как мы будем выживать во время эпидемии (коронавируса – прим. ред.), карантина и изоляции», — разъясняет Навальный.

Основатель ФБК ссылается на данные Центробанка. К началу эпидемии коронавируса российское правительство накопило финансовую подушку размером 18 триллионов рублей. Навальный пользуется нехитрой арифметикой: разделив сумму на всех россиян, блогер решил, что власти могут просто раздать все эти деньги гражданам, по 120 614 рублей на человека.

Правда, это предложение, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не имеет «отношения к реальному функционированию страны и экономики».

«Что, впрочем, объяснимо определенным уровнем поверхностной компетенции или, даже я бы сказал, отсутствием должного уровня компетенции составителей этого документа», — прокомментировал Песков.

Независимый экономист Антон Шабанов объяснил «Политике Сегодня», что идея раздать гражданам весь резервный фонд приведет в конечном итоге к краху рубля. Эксперт объяснил, что бедные слои населения потратят эти средства на еду, а более обеспеченные могут отложить их в копилку или перевести в валюту.

«Вот представьте: человек со средним достатком получает 120 тысяч рублей. Учитывая, что деньги на еду в такой период у него есть, скорее всего, он их отложит или переведет в доллары. Таким образом они будут у них просто лежать, и экономике в глобальном смысле это только навредит. <…> Получается, он уже эти деньги вывел и немного обесценил рубль. А теперь представьте, если это будет в масштабах нашего резервного фонда – 18 триллионов рублей», — сказал Шабанов.

Раздача денег повлечет за собой рост безработицы, добавил экономист.

«Если взять пример Норвегии, там был социальный эксперимент. Если человек безработный, ему выдавали какое-то пособие. Это сильно стимулировало безработицу, потому что если есть деньги – зачем тогда работать?», — отметил Шабанов.

В конечном итоге страна останется ни с чем и не сможет в дальнейшем оказывать адресную помощь.

Господин Навальный продвигает свою идею с помощью сайта «5 шагов для России». Один из лозунгов ресурса гласит: «Мы требуем спасти граждан и экономику».

Каждому посетителю предлагают подписать петицию с требованием к правительству РФ выплатить деньги. Большим наплывом желающих поддержать программу сайт похвастаться не может. Статистика показывает подозрительно «круглые» цифры, которые могут указывать на откровенную накрутку.

Для сравнения, количество посетителей информационного сайта Иркутской области «Твой Иркутск» превышает популярность «5 шагов для России» примерно в сто раз. Трафик областного сайта выглядит куда более «живым».

Плюс ко всему, чтобы подписать петицию на сайте, не требуется подтверждать личность: пользователь заполняет простую форму и получает на почту письмо. Заявление считается подписанным. Таким образом, один человек может оставить неограниченное количество «подписей» с разных электронных почтовых ящиков.

Сомнительно и географическое расположение сервера сайта, который создан для «поддержки россиян». «5 шагов для России» зарегистрирован в Германии, через хостинговую компанию Hetzner Online, главное управление которой находится в городе Гунценхаузен, в Баварии.

Кроме призывов подписать петицию, команда Навального неустанно просит граждан перечислять им деньги. В электронных письмах сторонники блогера сетуют, что пожертвования стали скромными.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что сайт «5 шагов для России» сфабриковал полтора миллиона подписей, а 90 процентов аудитории Навального проигнорировало его призывы.