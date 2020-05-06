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12:07   6 Мая 2020
Армия

Вулин поблагодарил российских специалистов за помощь Сербии в борьбе с COVID-19

Вулин поблагодарил российских специалистов за помощь Сербии в борьбе с COVID-19

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил российских военных специалистов за помощь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб российского сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты в Белграде принял в среду министра обороны Сербии и вице-мэра сербской столицы, которые приехали поблагодарить российских специалистов за помощь в борьбе с COVID-19, сообщает Минобороны РФ.

Вулин назвал это время тяжелым для своей страны и поблагодарил россиян за все, что было сделано для Сербии в этот период. Отдельно сербский министр обороны поблагодарил своего коллегу Сергея Шойгу, "который всегда приходил на помощь".

"Вы нам помогли значительно больше, чем мы могли ожидать", - подчеркнул сербский политик.

Всего российский отряд, выполняющий задачи в Сербии, провел комплекс дезинфекционных мероприятий на 16 объектах в 33 городах страны. Общая площадь обработанных зданий составляет более 1,42 млн квадратных метров. Также военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 785 пациентов с выявленным коронавирусом.

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Автор: Юлия Яковлева
#минобороны #сербия #дезинфекция #коронавирус

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