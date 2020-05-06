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11:56   6 Мая 2020
Весь мир

Иран меняет название нацвалюты

Иран меняет название нацвалюты

Название национальной валюты Ирана заменят на "туман", так как в реальной жизни слово "риал" никто не использовал. Об этом заявил иранский президент Хасан Роухани.

Значительная часть ошибок в банковской сфере страны была связанна с путаницей между туманом и риалом, подчеркнул президент, выступление которого транслировало государственное телевидение Ирана. Ошибались как обычные граждане, так и банковские служащие.

Оценивая возможность влияния таких изменений на экономику Ирана, Роухани отметил, что не считает, будто данная мера может оказать заметное воздействие. В данном случае речь идет об удобстве и "красоте" национальной валюты.

Законопроект о переименовании риала в туман уже утвердил иранский парламент. Во время обмена 1 туман будет соответствовать 10 тысячам риалов.

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Автор: Руслан Неглинный
#иран #роухани #туман #нацвалюта

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