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11:50   6 Мая 2020
Общество

США хотят использовать собственные корабли для совместных с РФ полетов на МКС

США хотят использовать собственные корабли для совместных с РФ полетов на МКС

США хотят перестать быть зависимыми от Москвы в плане полетов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава NASA Джеймс Брайденстайн.

По его словам, США не против продолжения сотрудничества с Россией по освоению Луны, но в совместной работе хотят использовать собственные космические корабли, пишет ТАСС. Брайденстайн отметил, что NASA не располагает информацией, будет ли Россия принимать участие в этой деятельности как партнер США по МКС в изучении Луны и в какой степени это реализуется.

Директор NASA ранее сообщил, что 27 мая состоится первый с 2011 года полет американского космического корабля с экипажем на МКС.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #рф #роскосмос #nasa #луна

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