США хотят использовать собственные корабли для совместных с РФ полетов на МКС

США хотят перестать быть зависимыми от Москвы в плане полетов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава NASA Джеймс Брайденстайн.

По его словам, США не против продолжения сотрудничества с Россией по освоению Луны, но в совместной работе хотят использовать собственные космические корабли, пишет ТАСС. Брайденстайн отметил, что NASA не располагает информацией, будет ли Россия принимать участие в этой деятельности как партнер США по МКС в изучении Луны и в какой степени это реализуется.

Директор NASA ранее сообщил, что 27 мая состоится первый с 2011 года полет американского космического корабля с экипажем на МКС.